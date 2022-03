Apple realizzerà un iPad da 12.9" NON Pro con schermo OLED

Un nuovo rapporto conferma il piano di Apple di introdurre un futuro iPad con display OLED. Ora, sembra che l'azienda potrebbe puntare a due diversi tablet aventi questa tecnologia: un modello da 11 pollici e un altro con schermo da 12,9 pollici. Ovviamente, saranno due prodotti premium della line-up Pro.

The Elec afferma che LG Display sta sviluppando due modelli di pannelli OLED che “mira a fornire al lancio dell'iPad di Apple in futuro“.

iPad da 12.9″ NON Pro: cosa sappiamo?

LG Display starebbe sviluppando degli schermi da 12,9 pollici e 11 pollici, affermano le fonti. Addirittura, si legge che la società è stata lo sviluppatore esclusivo del modello da 12,9 pollici.

La mela ha in programma di applicare una struttura tandem a due stack per i pannelli OLED che utilizzerà per i futuri modelli di iPad. (…) Cupertino prevede inoltre di applicare transistor a film sottile (TFT) a ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) su questi pannelli. I pannelli OLED tandem a due strati hanno due strati di emissione invece di uno utilizzato negli OLED a pila singola. Ciò consente a questi schermi di avere una luminosità doppia e una durata quattro volte maggiore rispetto alle iterazioni precedenti.

Non è la prima volta che la pubblicazione suggerisce che Apple stia pianificando un iPad OLED per il futuro. A partire da ora, The Elec afferma che la società di Cupertino punta ad un rilascio per 2024.

In precedenza, The Elec affermato che Samsung Display stava cercando di competere con LG per dei pannelli OLED realtivi ad un futuro iPad, ma non è chiaro chi vincerà questa battaglia. Non solo, ma Apple ha precedentemente scartato i suoi piani per un tablet con questa tecnologia, quindi pensiamo che ciò possa accadere nuovamente.

Sebbene alcuni rapporti abbiano indicato che Tim Cook voglia lanciare un iPad Air o un iPad entry-level con schermo OLED, questo sarebbe un downgrade per la compagnia, in quanto ha già rilasciato un modello Pro con microLED.

Poiché i rapporti hanno indicato che la mela stia testando schermi più grandi, tutto ciò potrebbe avere senso se la società ha intenzione di annunciare un iPad da 12,9 pollici “non Pro”.

Ad ogni modo, tutto può cambiare, quindi dovremmo solo aspettare e vedere come andranno le cose con Samsung e LG.