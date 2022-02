iPad: ecco chi realizzerà i nuovi pannelli OLED

Secondo quanto riferito, LG Display si sta preparando per iniziare a produrre pannelli OLED per i futuri iPad di Apple. Nel futuro della compagnia, non c'è solo Samsung, a quanto pare.

I nuovi iPad avranno schermi OLED by LG

L'OEM di Cupertino si sta lentamente spostando verso l'inserimento di sole unità OLED nei suoi dispositivi. La società sta già utilizzando schermi simili OLED su iPhone e Apple Watch e ora si prevede che la società utilizzerà gli stessi anche sugli iPad e Mac del futuro.

Un nuovo rapporto di The Elec afferma che LG Display sta preparando le apparecchiature presso le sue strutture e riconfigurando la linea di produzione per realizzare pannelli OLED specifici per i futuri iPad.

Il rapporto aggiunge che la società sta spostando attrezzature e strumenti di produzione dalle sue linee E5 in uno stabilimento di produzione a Gumi, in Corea del Sud, a un altro stabilimento dell'azienda a Paju.

Continua aggiungendo che il trasloco è rischioso e accade raramente in quanto vi è un rischio maggiore che le apparecchiature vengano danneggiate durante il trasporto. Oltre al rischio di danneggiamento, anche il processo di calibrazione per la linea di produzione è lungo.

È interessante notare che questa non è la prima volta che sentiamo parlare di LG Display che lavora su pannelli OELD per i modelli iPad. Il mese scorso, è stato affermato che la società avesse in programma di espandere lo stabilimento di Paju per fornire pannelli per i modelli ‌di iPhone‌ e ‌iPad‌ di prossima generazione.

Si dice che LG stia pianificando di avviare la produzione in serie dei suoi schermi OLED presso lo stabilimento di Paju nel 2024. Tuttavia, Apple dovrebbe lanciare il primo iPad con un display OLED il prossimo anno ma, presumibilmente, questo potrebbe essere realizzato da Samsung.