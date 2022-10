iOS 16.1 è QUI: scaricatelo SUBITO, ci sono GROSSE novità

Apple ha finalmente rilasciato iOS 16.1; il nuovo firmware del sistema operativo introduce tante novità come il supporto alla libreria di foto condivise con iCloud, le Live Activities e non solo. Questa versione del software arriva dopo un mese dal debutto di iOS 16.

Come si scarica questo update? Semplice: via OTA, andando nelle impostazioni di sistema del telefono, pigiando su Generali e aggiornamento software. Vediamo con precisione tutte le news.

iOS 16.1 finalmente è qui: ecco le novità

Non di meno, Apple Fitness+ si può utilizzare anche senza un Apple Watch al seguito e finalmente arriva il supporto per Matter, il sistema per la smart home della mela.

Nello specifico, con la libreria condivisa di iCloud si potranno condividere foto e video con altre cinque persone, si potranno passare anche i vari filtri, si potranno aggiungere didascalie, si potranno modificare foto e immagini e molto altro ancora, congiuntamente.

Le Live Activities sono disponibili anche nella Dynamic Island di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, mentre con Apple Wallet ora si potranno anche condividere le chiavi delle auto, delle camere d’albergo e non solo mediante iMessage e WhatsApp.

Con Matter, il nuovo standard, tutti gli accessori potranno lavorare congiuntamente insieme agli altri ecosistemi e c’è l’impostanza per ridurre l’emissione di carbonio durante la ricarica del device. Infine, il software corregge anche molti bug per iPhone, anche quelli legati a CarPlay.

Insieme a iOS 16.1 arriva iPadOS 16.1 che introduce Stage Manager, watchOS 9.1, macOS 13 Ventura e non solo. Vi forniremo tutti i dettagli in merito.

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon vi consigliamo iPhone 12, il top del top del 2020, ancora oggi attualissimo: costa 737,00€, è leggero, potente, ha uno schermo OLED da 6,1 pollici, due fotocamere che girano video in 4K HDR e non solo. Ha la ricarica wireless, MagSafe, via cavo rapida e non solo. Approfittatene, le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.