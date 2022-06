Apple presenterà dei nuovi portatili con M2 Pro in autunno

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che i nuovi computer di casa Apple presenteranno l’inedito processore Apple Silicon M2 Pro; questo chipset dovrebbe essere basato sul nodo architettonico a 3 nanometri. Dovrebbe essere allocato sul futuro MB Pro da 14 e 16 pollici e su un Mac Mini di fascia alta. A dirlo è il noto portaler taiwanese DigiTimes.

Riportiamo di seguito le informazioni ottenute finora da un report che aveva come argomento cardine la concorrenza fra TSCM e Samsung. Si evince anche che il colosso di Taiwan inizierà la produzione dei SoC a 3 nm nel secondo semestre dell’anno corrente.

Cosa sappiamo dei nuovi computer Apple?

Inoltre, Mark Gurman, nella sua ultima edizione di Power On, ha riferito che il processore M2 Pro della mela sarà adoperato all’interno dei laptop di fascia alta, nonché su un inedito Mac Mini che si porrà a cavallo fra quello attuale e il nuovo Mac Studio. Dovremmo assistere anche al debutto di un Air da 13″ aggiornato (nel 2023), di un Air da 15″ e di un iMac rinnovato in tutto e per tutto.

Non di meno, l’M2 Max sarà prodotto anch’esso con un processo architettonico a 3 nanometri ma non sappiamo se lo vedremo quest’anno o nel 2023.

Secondo i rumor quindi, non solo l’M3 presenterà l’architettura a 3 nanometri, ma anche l’M2 Pro. L’M2 attuale, quello svelato da poco, è basato su 5 nanometri, proprio come il primo Apple Silicon lanciato nel 2020.

Se tutto quanto quello trapelato risulterà veritiero, allora ci troveremo davanti a dei computer potentissimi, in grado di superare ampiamente i laptop e i desktop concorrenti. Al momento non possiamo fare altro che attendere.

Se volete fare un’affare però, vi consigliamo l’ottimo Mac Mini a 699,00€ su Amazon con spedizione gratuita, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: è perfetto per ogni operazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.