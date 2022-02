Come cambiare la voce a Siri su iPhone, iPad e Mac

Se vi stavate chiedendo come cambiare la voce di Siri su iPhone, Mac e persino su iPad, vi sveliamo il processo esatto per farlo. Sapevate che la voce predefinita dell'assistente vocale di Apple non è la stessa in tutti i paesi? Tuttavia, potete cambiare facilmente la lingua precaricata e l'accento sul vostro device.

Cosa fare per cambiare la voce di Siri

Andate alle app Impostazioni sui vostri iPhone e iPad. Cliccate su “Siri” e poi su “Cerca”. Una volta che siete qui, pigiate semplicemente “Lingua” per scegliere quella preferita. Potrete personalizzare il sesso e l'accento nella sezione “Voce”. Tuttavia, vale la pena ricordare qui che le opzioni disponibili dipendono dalla lingua principale scelta.

Allo stesso modo, potete regolare il volume della voce di Siri, semplicemente dicendo “Abbassa il volume” o “Alza il volume”. In alternativa, potete utilizzare i pulsanti del volume.

Secondo la Guida utente di iPhone sulla pagina di supporto di Apple, potete persino riqualificarla con la vostra voce. Tutto quello che dovete fare è andare su “Impostazioni”, disattivare “Ascolta Ehi Siri”. Ora, attivalo di nuovo.

Inoltre, è importante scegliere una lingua in cui parlate fluentemente. Coloro che scelgono una lingua straniera semplicemente perché è divertente, potrebbero avere difficoltà quando si tratta di portare a termine un compito. A parte questo, la scelta di una lingua straniera può influire sulle funzionalità di HomePod come richieste personalizzate e riconoscimento vocale.

Come effettuare il cambio voce su macOS

Il processo è simile a iOS, a condizione che voi abbiate installato macOS Sierra o versioni successive.

Innanzitutto, aprite il menu di Apple e quindi selezionate Preferenze di Sistema;

Il passaggio successivo è fare clic su Siri;

Potete cambiare l'idioma principale dell'assistente virtuale usando Lingua;

Ora vi invitiamo a scegliere una combinazione di accento e il sesso cliccando su “Voce”.

Ci avete già provato? Fateci sapere le vostre impressioni.