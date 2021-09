Apple ha annunciato l'arrivo di 3 nuovi titoli all'interno del catalogo di Apple Arcade, il servizio in abbonamento che offre accesso illimitato ad una collezione di oltre 200 giochi di vario genere.

Il servizio è disponibile per iPhone, iPad, Mac e Apple TV ed ha un costo mensile di 4,99€, molti dei giochi inclusi sono in esclusiva per i dispositivi Apple e non possono essere scaricati su smartphone, tablet e PC dotati di un diverso sistema operativo. Ricordiamo che con l'opzione famiglia Apple consente di condividere l'abbonamento Arcade con altri componenti del proprio nucleo familiare.

A partire da domani saranno disponibili 3 nuovi titoli:

Zen Pinball Party

Gioco di Pinball sviluppato da Zen Studios con elementi ispirati ai marchi classici di DreamWorks Animation, come Kung-Fu Panda e My Little Pony.

MasterChef: Let's Cook!

In collaborazione con il celebre programma televisivo, il gioco sviluppato da Tilting Point mette alla prova i giocatori in particolari sfide in cucina, i piatti vengono poi valutati dalla giuria in base al risultato finale e alla velocità di esecuzione.

Layton's Mystery Journey

Ennesimo titolo della serie del Professor Layton, il giocatore si unisce a Katrielle Layton nella ricerca del padre scomparso, muovendosi per le vie di Londra.

Videogames