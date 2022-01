Secondo un recente rapporto emerso in rete, Apple potrebbe lanciare un servizio di audiolibri simile a quello dei competitor entro la fine dell'anno.

Cosa sappiamo del futuro servizio di audiolibri di Apple?

Da quando l'OEM di Cupertino ha annunciato il suo passaggio non solo come azienda di hardware e software, ma anche come società di servizi nel 2018, ha introdotto diversi nuovi abbonamenti. Pensiamo ad Apple TV+, Arcade, News+, Fitness+ e, infine, il pacchetto Apple One. Ora, un rapporto suggerisce che la società potrebbe lanciare un servizio di audiolibri entro la fine dell'anno.

Secondo un articolo di The Economist sullo sforzo della mela nel competere con Netflix, Disney e Amazon nella guerra dello streaming video, c'è una indiscrezione interessante riguardo alla prossima mossa dell'azienda nei servizi:

Negli ultimi due anni Apple ha fatto scommesse multimediali più piccole tra cui Arcade, un pacchetto di giochi in abbonamento, News+, un pacchetto editoriale e Fitness+, che offre lezioni di videoaerobica. Si parla di un servizio di audiolibri entro la fine dell'anno.

Sfortunatamente, la storia menziona solo una volta la piattaforma di audiolibri, ma questa è la prima volta che una pubblicazione importante cita il servizio prossimo al debutto. Ad esempio, poche settimane fa, Mark Gurman di Bloomberg aveva scritto nella sua newsletter Power On che dovremmo prepararci per diverse novità da Apple nel 2022.

Sebbene non faccia alcuna supposizione, Gurman dà la sua opinione su cosa dovrebbe fare Apple. Nelle sue parole, “espanderà il programma Apple One e integrerà meglio le piattaforme esistenti“.

La prossima cosa che credo che Apple possa fare per far crescere i servizi è integrarli meglio. In questo momento, Apple One ha senso per i consumatori a causa degli sconti, ma le singole offerte di Apple non si integrano tra loro nello stesso modo in cui un iPhone, un Mac e un Apple Watch funzionano tutti bene.

Il colosso di Tim Cook potrebbe risolvere questo problema integrando Apple TV+ con iTunes Movies. Ad esempio, l'azienda potrebbe offrire alcuni noleggi gratuiti al mese con un abbonamento al servizio di streaming video on demand. Ciò potrebbe risolvere il problema del catalogo “poco fornito” e rendere più costoso il canone mensile. Un'altra possibilità idea è quella di richidere un abbonamento TV+ per accedere ai podcast nell'app Podcast.

Per ottenere il massimo valore dai suoi servizi, la mela dovrà offrire bundle migliori e integrare meglio le sue diverse offerte per il 2022 e oltre.

Audible, è importante notare, fa parte del “programma consolidato di Apple per i fornitori di intrattenimento in abbonamento premium” e dal 2021 i suoi utenti possono acquistare audiolibri direttamente all'interno dell'app, utilizzando i crediti Audible, così come possono acquistare film e TV di Amazon Prime.