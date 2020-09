Quell’accento che mancava all’ecosistema del colosso di Cupertino, adesso è arrivato: con Apple One si pagherà un solo abbonamento, ma di servizi a disposizione ce ne saranno quattro. Ecco cosa offre e quanto costa la novità della mela morsicata.

Apple One ufficiale: cosa offre e quanto costa

Apple One è, semplicemente, una forma di abbonamento in bundle: con un solo piano, a disposizione dell’utente che lo sceglierà ci sarà Arcade, TV+, Music e anche iCloud.

Streaming e spazio di archiviazione, in una soluzione all in-one. Apple One è anche decisamente appetibile sotto il punto di vista economico: il piano individuale costa 14,95€. Non male, considerando che solo Apple Music ha un prezzo di 9,99€ mensili. Il piano famiglia, che permetterà l’accesso ai servizi a più membri della famiglia (fino a 5 in totale), costerà invece 19,99€ al mese. Qualsivoglia sia la forma di abbonamento scelta, il primo mese è completamente gratis.

Il nuovo servizio sarà disponibile in Italia in autunno e promette di essere la vera chiave per permettere a tutti i servizi Apple di decollare definitivamente. I possessori di dispositivi della mela morsicata, non perderanno di certo l’occasione di completare il proprio ecosistema, aggiungendo un abbonamento che permetta di avere tutti i servizi, pagando una volta sola e spendendo meno.

