Apple potrebbe lanciare asciugamani? Perché no!

Apple ha rivoluzionato l'industria dei computer quando ha introdotto un computer per persone normali. Da allora, l'azienda fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak è stata una delle aziende più innovative nel mondo della tecnologia. Oltre al rilascio dell'iPhone, che ha dato il “via” al mondo degli smartphone come lo conosciamo oggi e all'iPad che, allo stesso modo del fratello minore, ha portato avanti i tablet dopo tentativi falliti di Microsoft, il marchio è stato anche uno dei primi – e uno dei più affermati – nel settore degli smartwatch. Possiamo elencare molti dispositivi di Cupertino che hanno cambiato il mondo per come lo conoscevamo, ma nulla ci ha mai preparato a ciò che l'azienda potrebbe introdurre in seguito: un asciugamano. Sì, Apple si sta preparando per commercializzare un asciugamano avente le dimensioni di un telo da mare che porterà il nome di Apple Towel Max.

Apple Towel Max: lavarsi la faccia avrà un costo… molto elevato

Se Microsoft sta lanciando un mini-frigo come allusione diretta alle battute che paragonano la Xbox Series X ad un frigorifero, allora Apple può rilasciare un asciugamano. L'azienda ha preparato il terreno per questo prodotto controverso e insolito. Se ricordate, la compagnia ha introdotto un panno per la lucidatura degli schermi pochi giorni fa.

Durante il suo evento “Unleashed“, l'azienda ha presentato gli AirPods 3 e la serie MacBook Pro. Il marchio ha anche portato nuovi processori Apple M1 Pro e M1 Max. Nessuno si aspettava mai che il marchio introducesse un panno per la pulizia. Recentemente sono state svelate le prime foto del prodotto reale.

There are also rumors that Apple is working on the Apple Towel Max, which basically has the size of a beach towel! Can’t wait for that one! #applememe #applecloth #applejoke pic.twitter.com/HIYeGgzy0D — Appledsign (@appledsign) October 27, 2021

Oltre al suddetto panno infatti, il post di @Appledsign mostra anche le foto di quello che potrebbe essere il primo asciugamano del brand, l'Apple Towel Max. Anche se non è stato rilasciato, ciò potrebbe accadere molto presto.

Il panno per lucidatura Apple non è un prodotto costoso. Bene, potrebbe esserlo però, se lo confrontiamo con un panno normale. Ma ricordate che la pezza della mela è stato accuratamente realizzata dagli ingegneri della società dopo anni di progettazione e studio. Il prodotto ha un prezzo di 25€, il che non è un cattivo affare se ti interessa avere un set di prodotti Apple in casa. Allo stesso modo, ci aspettiamo che l'Apple Towel Max sia realizzato con tecnologia innovativa e con un tessuto di alta qualità.

Secondo il concept, il nuovo telo mare avrà un prezzo di $ 999. Questo è molto più costoso del panno. Per fortuna, se non volete pagare il prezzo del Max, potrete ottenere un normale asciugamano per soli 99 dollari.

Follia? E perché mai? Staremo a vedere.