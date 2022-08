Apple potrebbe inserire gli annunci all'interno delle Mappe

Stando a quanto riportato da Mark Gurman in queste ore, sembra che Apple voglia mostrare degli annunci pubblicitari all’interno dell’applicazione Mappe già a partire dal 2023.

Andiamo con ordine: come detto, questo leak arriva direttamente dal noto giornalista di Bloomberg che afferma quali potrebbero essere i piani della mela per ottenere una maggiore monetizzazione dai suoi servizi.

Apple: più annunci ADS nelle sue app, si parte da Mappe

Riportiamo di seguito quanto scritto da Gurman nella sua ultima edizione della newsletter Power On:

Credo che il lavoro di ingegneria sia già in corso per lanciare annunci di ricerca nell’app Apple Maps e dovremmo iniziare a vederlo implementato l’anno prossimo.On .

Questa sembre una mossa alquanto strana, o perlomeno, non da Apple. Di fatto, gli annunci nelle app sono sempre stati una mossa tipica di altri brand asiatici, ma siamo certi che l’azienda riuscirà ad essere oltremodo discreta. Facciamo un esempio, non troveremo classici banner pop up come quelli che si vedono sui siti web, ma piuttosto risultati di una ricerca. Pensiamo ad una catena di fast food che paga la compagnia di Cupertino per apparire in cima ai risultati quando un utente cerca “panini” all’interno di Apple Maps. Non è poi così diverso da quello che vediamo in Google Maps o Waze.

Finora Apple mostra gli annunci sponsorizzati solo nell’App Store, ma si dice che la pubblicità aumenterà anche lì nei prossimi mesi. Di fatto, in una newsletter precedente, abbiamo scoperto che Tim Cook ha in mente di aumentare in modo significativo le attività pubblicitarie presenti nel software e nei suoi servizi.

Intanto, se cercate un device top di gamma di Cupertino a buon prezzo vi consigliamo l’ottimo iPhone 12 da 64 GB in colorazione Green Mint a soli 703,00€ con spedizione gratuita da Amazon. Un buon affare da non lasciarvi sfuggire se desiderate un nuovo telefono di Apple a poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.