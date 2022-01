Apple Maps ha rivelato la casa di Tim Cook

Visto che da Apple Maps si può osservare la casa di Tim Cook, si legge che la compagnia di Cupertino ha applicato il campo di distorsione della realtà per nascondere l'abitazione del CEO della società.

Apple Maps e Google Maps oscurano la casa di Tim Cook dopo le segnalazioni

Sia Apple Maps che Google Maps hanno completamente offuscato la casa del CEO di Apple Tim Cook, presumibilmente a seguito di recenti rapporti su di lui perseguitati. Per preservare la privacy di Tim Cook, Apple Maps ha offuscato l'intera sua proprietà a Palo Alto. Di conseguenza, adesso attira più attenzione sulla casa, rendendola un esempio involontario dell'effetto Barbara Streisand.

La modifica alla funzione Apple Map Look Around e Street View su Google Maps arriva dopo che all'OEM di Cupertino è stato concesso un ordine restrittivo per conto di Cook. Secondo quanto riferito, uno stalker del CEO ad un certo punto, ha fatto irruzione in casa sua e ora gli è stato vietato avvicinarsi a qualsiasi dipendente della compagnia.

Come parte della richiesta di Apple di un ordine restrittivo, tuttavia, i documenti del tribunale dovevano includere l'indirizzo postale completo di Cook. Quindi, sebbene Cook non abbia nascosto di vivere a Palo Alto, il nome e il numero esatti della strada erano meno noti pubblicamente, almeno fino ad ora.

Al momento, la sua casa è ancora visibile dall'alto su Google Earth e Google Maps. Tuttavia, l'ingrandimento di Street View in entrambi i servizi presenta l'area con la stessa sfocatura sull'intera proprietà. Apple Maps lo ha offuscato dalla vista satellitare dall'alto.