Apple potrebbe essere l'unica a superare la crisi dei chipset

Di recente, Apple ha annunciato i risultati del quarto trimestre che hanno mostrato le prestazioni da record dell'azienda. È un po' dato un po' anomalo nel quadro di declini e carenze totali, ma stiamo comunque parlando del marchio più prezioso del mondo. Anche se potreste non vedere alcuna correlazione tra questi due fattori, è qui che si annida il punto cardine della questione.

Apple: il marchio più prezioso al mondo che supera la crisi

Quello che intendiamo dire è che se un'azienda è al primo posto in una lista dei brand aventi un grande valore, significa semplicemente che l'azienda di Cupertino sa come risolvere i problemi e superare gli ostacoli. Ovviamente stiamo parlando di problemi di filiera e di approvviggionamento. Ma quel che è più importante, sembra che Apple potrebbe risolvere questo problema. Questa affermazione ha ispirato anche altri produttori e ha dato speranza. Tuttavia, la vittoria di Apple non significa che i suoi rivali abbiano il potenziale per nuotare fino alla riva senza perdite.

Secondo Reuters, Bob O'Donnell, analista principale di TECHnalysis Research, ha dichiarato: “La maggior parte dei problemi legati all'offerta sono finiti per Apple, ma non necessariamente per tutti gli altri“.

Le aziende, dal produttore di auto elettriche Tesla al fornitore di apparecchiature per la produzione di wafer Lam Research, hanno rinnovato i loro avvertimenti sui problemi della catena di approvvigionamento. Hanno affermato che i problemi della catena di approvvigionamento che hanno afflitto più settori continueranno a limitare la produzione quest'anno.

Le aziende di semiconduttori tendono a dare la priorità alle grandi aziende come Apple a causa del loro forte potere d'acquisto, dell'enorme domanda del mercato per i loro prodotti e della capacità delle aziende di personalizzare gli ordini per i componenti utilizzati dai loro chip.

I processori di fascia alta ordinati da Apple sono molto costosi, quindi è normale che gli OEM li trovano più attraenti. Ciò significa essenzialmente che il colosso di Cupertino ha un vantaggio nell'approvvigionamento di componenti rispetto ai suoi competitor: con questa mossa potrebbe risolvere la crisi, almeno, sul suo fronte.