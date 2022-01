Apple potrebbe acquisire un'importante azienda di fitness

Secondo quanto si apprende in queste ore da recenti indiscrezioni emerse online, sembra che Apple potrebbe presto acquisire il marchio di fitness Peloton. Scopriamo di più di questa ipotetica acquisizione.

Perché Apple è interessata a Peloton?

Per chi non lo sapesse, Peloton è una società americana di attrezzature per esercizi e media che sta attualmente affrontando diversi problemi finanziari che l'hanno portata a tagliare i costi, i prezzi dei prodotti e si dice persino che presto licenzierà il 41% del suo personale di vendita e marketing.

Questa situazione si è verificata a causa dell'ingresso di giganti come Apple nel settore della salute e del fitness che rivaleggiano con il modello di business di Peloton fornendo lezioni digitali all'interno del servizio Apple Fitness+ a prezzi più convenienti con il bundle Apple One. Peloton ha anche detto ai dipendenti che prodotti come Bike, Bike+ e Tread saranno fuori produzione per un periodo compreso tra sei settimane e sei mesi.

In un recente comunicato stampa, il CEO di questa compagnia John Foley ha affermato che la società sta ora “intraprendendo azioni correttive significative per migliorare le nostre prospettive di redditività e ottimizzare i nostri costi“. A seguito di questa dichiarazione, le azioni della società sono crollate del 24% e ora fluttuano di circa l'85% al ​​di sotto di dove erano viste l'anno scorso.

Questi recenti eventi sfavorevoli per Peloton sembrano il preludio ad un'acquisizione da parte di una società più grande come Apple. In merito a questa questione, il portale The Information ha espresso la seguente dichiarazione:

Se Peloton vuole avere un futuro, sarebbe meglio come parte di una società più grande e più diversificata . Apple è un candidato ideale per affrontare quel progetto. Ha il servizio di abbonamento Fitness+ per le lezioni e commercializza l'Apple Watch come un dispositivo che può aiutare con il jogging e altre attività fisiche. Potrebbe chiudere i negozi di Peloton e vendere l'attrezzatura attraverso i propri negozi. E dopo oggi, la capitalizzazione di mercato di Peloton è scesa a 7,9 miliardi di dollari.

L'idea che Apple acquisisca Peloton sta ora facendo il giro dei forum di investimento e viene persino ipotizzata da siti Web di consulenti finanziari come The Motley Fool. Per ora, è solo un'idea in quanto non è emersa alcuna notizia ufficiale in merito. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“.