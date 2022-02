Apple: perché sta sposando le funzionalità gaming di Sony?

Negli ultimi anni, Apple ha iniziato lentamente ma inesorabilmente ad abbracciare il gaming da mobile e a migliorare il suo set di funzionalità a questo proposito. Ovviamente, Apple Arcade è stato un primo passo per l'azienda (seppur limitato): parliamo di una piattaforma di giochi (non tutti degni di nota) basata su abbonamento. Ma sembra che la mela si stia preparando per qualcosa di più grande.

Apple si prepara ad investire sempre più nel gaming?

Nel registro delle modifiche per iOS 15.4 e iPadOS 15.4, Apple ha annunciato il supporto per la funzione DualSense Adaptive Trigger sui controller PlayStation 5 di Sony. Questa è una mossa molto interessante, considerando quanto sia di nicchia questa funzionalità.

Adaptive Trigger è una nuova funzionalità per i controller DualSense, che consente al gioco di controllare la rigidità dei pulsanti di attivazione del controller. Nella giusta impostazione, con il gioco giusto, questa può essere una cosa che migliora l'esperienza, certo e, a detta di qualcuno, è il vero “game changer” della next-gen del mondo videoludico. Non è un problema se non ce possedete un controller dell'azienda nipponica e non è applicabile a tutti i giochi là fuori. Il che fa sorgere la domanda: “Perché Apple sta prestando attenzione a una caratteristica super-nicchia di un prodotto che non è dell'azienda stessa?“

Vale anche la pena notare che la compagnia sta attualmente vendendo il gamepad nei propri negozi. Ovviamente, Cupertino ritiene che questi controller siano il miglior accessorio per i giocatori iOS.

I segnali qui sembrano devastare le teorie e le speculazioni secondo cui Apple si starebbe preparando a lanciare la propria console di gioco nel prossimo futuro.

Ciò che è più probabile è che Apple ritenga che i giochi in streaming su cloud di alta qualità si stiano avvicinando sempre di più a quelli da console e che sempre più giocatori cercheranno di trasmettere in streaming titoli di qualità a tripla AAA direttamente sui propri iPhone.

D'altra parte, la mela ha reso impossibile la compatibilità per GeForce Now o Steam sulle sue piattaforme iOS e iPadOS. E siamo abbastanza sicuri che non si avvicinerà nemmeno a Stadia di Google. Quindi, è possibile che l'OEM di Cupertino non stia lavorando su una console di gioco, ma invece su uno streaming di giochi.

Se volete un nuovo DualSense tuttavia, su Amazon sappiate che si trova in sconto a 62,00€ al posto di 75,00€.