PS5, sono disponibili le prime foto delle cover e dei DualSense colorati!

Il lancio delle cover colorate per PlayStation 5 (PS5) è previsto per il prossimo 21 gennaio. Il profilo Twitter ufficiale di GameStop ci mostra due fotografie in cui vengono ritratte delle console rivestite con le nuove coperture e come appaiono anche i DualSense con le stesse tonalità.

Il risultato è quello che ci si aspetterebbe: molto elegante la PS5 nera, che abbinata a un controller dello stesso colore farebbe sicuramente una bella figura nelle nostre camerette o salotti da gioco.

Le altre colorazioni donano un impatto sicuramente diverso, ma non per questo peggiore. Sono dedicate principalmente a chi cerca la massima personalizzazione per la propria PlayStation 5, che può dunque essere rivestita del colore preferito o di una tonalità che comunque si adatti meglio al proprio ambiente.

PS5 Cover colorate: quando arrivano e quanto costeranno?

Le cover colorate per PlayStation 5 saranno disponibili a partire dal 21 gennaio 2022 e avranno un prezzo di 54,98 euro nelle varianti Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

I faceplate potranno essere installati sia sulla versione con disco che sulla PS5 digital e basterà rimuovere la cover bianca originale per inserire la nuova.

I nuovi DualSense, delle stesse tonalità, arriveranno entro questo mese ad un prezzo di 74,98 euro ciascuno.

Dove posso preordinare le cover e i DualSense per PS5?

Il pre-ordine è già disponibile su siti come Amazon.it per alcune delle colorazioni previste:

Ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto delle altre varianti sono attesi prossimamente.