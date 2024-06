Apple Pencil troppo costosa? Con 18€ hai la Metapen A8 che NON DELUDE

È chiaro che la Apple Pencil gode di una tecnologia molto avanzata e su questo non si discute, ma il costo è veramente molto alto. Oggi però puoi avere praticamente la sua sosia a molto meno. Vai subito su Amazon quindi e metti nel tuo carrello la Metapen A8 a soli 18 euro circa, invece che 32,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 45% e dunque oggi puoi risparmiare davvero tanto. Questa penna digitale fa concorrenza alle più blasonate e costa davvero molto meno di tanti altri brand. È precisa, leggera, non necessita di una connessione e la puoi usare con tantissimi iPad.

Metapen A8: a questo prezzo è una vera bomba

Come dicevamo la Metapen A8 è una penna digitale molto simile alla Apple Pencil, con tecnologie avanzate che non deluderanno affatto. È dotata di un magnete che ti permette ad esempio di attaccarla al tuo iPad per averla sempre con te. È sensibile all’inclinazione ed è molto precisa.

Ha un design leggero ed ergonomico e la potrai collegare al tuo iPad compatibile senza nemmeno doverla associare. Funziona per ben 10 ore con una singola ricarica e in appena 1 minuto potrai avere quasi 1 ora di autonomia. Si ricarica con il cavetto incluso e gode della tecnologia di risparmio energetico

Se non vuoi spendere tanti soldi e avere comunque un risultato molto simile alla penna originale della mela morsicata non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e fai tua la Metapen A8 a soli 18 euro circa, invece che 32,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.