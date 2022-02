Apple Music per Android: una grossa novità per i widget

Apple Music per Android sta ricevendo ora dei widget migliorati su tutta la linea; la beta ha rivelato il nome “Apple Classical”. Scopriamo cosa cambia con la versione per device aventi il sistema operativo del robottino verde.

L'ultima versione beta di Apple Music lanciata su Android gode di un aggiornamento molto consistente ai widget della schermata iniziale, ed è stato rivelato anche il nome dell'app di genere classico standalone della mela basata su Primephonic.

Segnaliamo che a fare questa scoperta sono stati i colleghi di 9to5Google che hanno decompilato il codice sorgente dell'app:

Informazioni su APK Insight: in questo post “APK Insight”, abbiamo decompilato l'ultima versione di un'applicazione che Google ha caricato sul Play Store. Quando decompiliamo questi file (chiamati APK, nel caso delle app Android), siamo in grado di vedere varie righe di codice all'interno che suggeriscono possibili funzionalità future. Tieni presente che Google potrebbe o meno fornire queste funzionalità e la nostra interpretazione di ciò che sono potrebbe essere imperfetta. Cercheremo di consentire a quelli che sono più vicini alla fine, tuttavia, di mostrarti come appariranno nel caso in cui vengano spediti. Con questo in mente, continua a leggere.