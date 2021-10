Ora potrete ascoltare Apple Music su PlayStation 5

Finalmente ci siamo: ora potete ascoltare le vostre canzoni facenti parte della libreria di Apple Music anche sulla console next-gen di Sony, la PlayStation 5.

Apple Music arriva su PS5, dopo Spotify

Apple e Sony hanno annunciato oggi che l'app Apple Music è ora disponibile su console PlayStation 5, e si unisce a Spotify come servizio musicale ufficiale sul sistema PS.

Il software di streaming on demand per la musica di Apple è stato completamente integrato nella PS5 con il supporto per l'ascolto della musica di sottofondo durante i giochi, dei video musicali in 4K e si ha accesso al catalogo completo presente nell'app.

Come funziona?

Per iniziare a utilizzare Apple Music su PlayStation, i possessori di PS5 possono scaricare il programma dallo spazio Media sulla console, e poi bisogna accedere al proprio account. Sebbene l'app Apple TV sia disponibile sia su PS4 che su PS5, Apple Music è (almeno al momento del lancio) esclusiva per PS5.

Il supporto per PlayStation 5 è completo, con accesso a playlist, stazioni radio e suggerimenti di ascolto consigliati. I giocatori possono eseguire il multitasking di musica e video musicali, consentendo all'audio di continuare in sottofondo mentre fanno una partita a Spider-Man Miles Morales.

La riproduzione audio può essere controllata durante una partita premendo il pulsante PS sul controller e aprendo le impostazioni della musica.

Apple Music ha gradualmente ampliato il suo supporto per piattaforme di terze parti, poiché mira a competere in modo più aggressivo contro il leader di mercato Spotify. È infatti disponibile su dispositivi Apple, telefoni Android, altoparlanti Amazon Echo, Sonos, altoparlanti Google Nest, smart TV Samsung selezionate e altro ancora.

Nell'annuncio, Sony ha affermato che PlayStation è la “prima” console di gioco ad aggiungere Apple Music, suggerendo che il colosso di Cupertino probabilmente espanderà l'integrazione del suo servizio anche ad altre console come la Xbox in futuro.