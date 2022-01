Apple Music cresce, ma è lontana dall'essere "la numero uno"

Apple Music è il secondo servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo, ma secondo quanto si apprende, è ancora molto indietro rispetto a Spotify, la piattaforma leader del mercato.

Apple Music dietro Spotify: le sue prestazioni

MIDiA Research ha pubblicato mercoledì un nuovo rapporto con i dati globali per il mercato dei servizi di streaming musicale basati sul secondo trimestre del 2021. Sebbene Apple Music sia la seconda piattaforma musicale più utilizzata, è ancora molto indietro rispetto a Spotify.

Secondo la ricerca, il numero di persone che si abbonano ai servizi di streaming musicale continua a crescere rapidamente. Entro il secondo trimestre del 2021, ci sono state 523,9 milioni di persone che si sono registrate ad uno di questi servizi, con un aumento del 26,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Apple Music rappresenta il 15% degli abbonamenti alle piattaforme musicali globali, il che significa che ha già superato i 78 milioni di abbonati a pagamento. Tuttavia, questi numeri non lo avvicinano minimamente a Spotify, che non sorprende che sia ancora al primo posto nella classifica globale.

Il principale concorrente di Apple aveva oltre 160 milioni di abbonati a pagamento entro il secondo trimestre del 2021, praticamente il doppio. Tuttavia, la società di ricerca osserva che la quota di mercato di Spotify è scesa dal 34% nel 2019 al 33% nel 2020 e ora al 31% nel 2021. Sebbene non vi sia alcun rischio che Spotify perda la sua posizione di leader a questo punto, la concorrenza ha sicuramente preso parte dei suoi utenti.

Amazon Music è dietro ad Apple Music con una quota di mercato del 13%, ma MIDiA Research sottolinea che YouTube Music è il servizio in più rapida crescita per il secondo anno consecutivo, ora con una quota di mercato dell'8%.

Un'altra cosa da tenere a mente è che se il numero complessivo di abbonati ai servizi di streaming musicale è cresciuto nel 2021, ciò non significa che le entrate delle società siano significativamente più elevate. Questo perché alcuni abbonati pagano meno a causa di piani familiari, dei pacchetti speciali (come Apple One) o dei prezzi ridotti nei mercati emergenti, come spiegato da MIDiA.