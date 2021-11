Apple Music Awards: ecco i vincitori del 2021

Apple ha appena annunciato i vincitori della terza edizione degli Apple Music Awards. In questo evento virtuale, l'azienda riconosce “i migliori artisti del 2021 e la loro influenza sulla cultura globale“.

Apple Music Awards: i premi per gli artisti dell'anno

I premi suggeriscono i successi nel campo musicale in cinque categorie, con i vincitori scelti attraverso un processo che riflette sia la prospettiva editoriale di “Apple Music” sia ciò che i clienti di tutto il mondo hanno ascoltato di più.

Apple ha nominato The Weekend “artista globale dell'anno”, mentre Olivia Rodrigo è “l'artista emergente dell'anno”. La ragazza ha anche vinto il premio “Album of the Year” per il suo primo album di debutto, “SOUR” e il “Single of the Year” per “Driving Licenze”. Il premio “Songwriter of the Year” è andato al polistrumentista H.E.R. in riconoscimento del suo album R&B di 21 tracce “Back of My Mind”.

Quest'anno, gli ‌Apple Music‌ Awards introducono anche una nuova categoria di premi per l'artista regionale dell'anno, riconoscendo cantautori provenienti da cinque paesi e regioni: Africa, Francia, Germania, Giappone e Russia. I premi “Regional Artist of the Year” donando un premio agli artisti che hanno avuto il maggiore impatto culturale nei rispettivi paesi e regioni, secondo la compagnia di Cupertino. Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music, ha così riferito:

Gli ultimi 12 mesi si sono rivelati un anno straordinario per la musica e siamo entusiasti di onorare gli artisti che stanno plasmando la cultura e si collegano con i fan di tutto il mondo su Apple Music. Quest'anno riconosciamo anche più artisti regionali, mostrando al mondo l'impatto di musicisti di straordinario talento che stanno facendo scalpore a livello globale.

La celebrazione degli ‌Apple Music‌ Awards prenderà il via martedì 7 dicembre 2021, con interviste, contenuti originali e altro ancora in streaming in tutto il mondo su ‌Apple Music‌ e sull'app Apple TV.