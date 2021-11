Il nuovo album di Adele registra diversi record su Apple Music

Apple afferma che “30” di Adele è diventato l'album più pre-ordinato di sempre su Apple Music. Complimenti alla nota cantante londinese che dopo anni è finalmente tornata sulla scena musicale.

Apple Music: 30 di Adele è un successo senza precedenti

Sono passate solo due settimane da quando Adele ha lanciato il suo nuovo singolo “Easy on Me” e ha aperto i preordini per il suo nuovo album 30; ora scopriamo che Apple Music ha annunciato che entrambi i prodotti della cantante hanno battuto diversi record sulla piattaforma.

Secondo Apple Music su Twitter, 30 è ora l'album più pre-ordinato di sempre sulla piattaforma di streaming. Non solo, ma ha anche battuto il record per il più grande pre-add in un giorno nella storia della piattaforma.

Segnaliamo che 30 di Adele ha anche battuto record su Spotify. Come riportato da Billboard, “Easy On Me” è stata la canzone Spotify più ascoltata in un solo giorno a partire dal 15 ottobre. In quella data, la cantante aveva condiviso i dettagli su Twitter su come è stato per lei registrare questo nuovo album:

Non ero certamente vicina a dove speravo di essere quando l'ho iniziato per la prima volta 3 anni fa. Anzi, in realtà, mi affido alla routine e alla coerenza per sentirmi al sicuro, lo sono sempre stato. Eppure ero lì consapevolmente – volentieri persino, buttandomi in un labirinto di disordine assoluto e tumulto interiore! Ho imparato molte verità scottanti su me stessa lungo la strada. Ho perso molti strati ma mi sono anche avvolta di nuovi. Ho finalmente ritrovato la mia sensazione. Direi che non mi sono mai sentita più tranquilla in vita mia.

Billboard ha anche riferito che “gli ascoltatori che pre-aggiungono album ascoltano quelle uscite in media 4,2 volte di più rispetto agli utenti che non lo fanno; per gli album pop, quel numero sale a 5,6 volte durante la prima settimana di uscita di un album. Anche i due terzi degli utenti che hanno pre-aggiunto un album tornano su di esso durante la prima settimana“.

Sempre secondo il giornale, “Easy on Me” di Adele ha raggiunto il numero uno nella top 100 quotidiana di Apple Music in 89 paesi e 79 città, “mentre è in cima alla top 100 della classifica globale ogni giorno dalla sua uscita“.