Apple Music arriva in tutte le nuove automobili di Audi

Oggi Audi ha appena svelato oggi che il servizio di streaming Apple Music sarà presente all’interno dei sistemi di infotainment delle nuove vetture; anche quelle recenti riceveranno un update software in merito.

A cosa serve questa integrazione? Semplice: l’integrazione permetterà ai clienti che hanno una macchina Audi di avere Apple Music a bordo all’interno dell’interfaccia MMI. Il software sfrutta la connessione Internet del veicolo senza dover passare dal Bluetooth o dalla connessione con CarPlay proprietaria.

Apple e Audi: un sodalizio smart

Di fatto, come funziona? Per attivare la piattaforma di streaming musicale della mela sulle maccjine Audi occorrerà seguire le istruzioni mediante il proprio ID Apple. Una volta fatto ci sarà un codice di verifica inviato al proprio device. Ecco quanto detto da Christiane Zorn, Head of Product Marketing di Audi:

L’integrazione di Apple Music nel sistema di infotainment Audio segna il passo successivo nella collaborazione tra Audi e Apple. Per i nostri clienti, significa che stiamo offrendo loro l’accesso diretto alla loro esperienza di ascolto personalizzata. Questa è la nostra comprensione di un’esperienza in-car digitale premium. In Audi stiamo guidando sistematicamente la digitalizzazione del veicolo e siamo convinti che gli interni si stiano sviluppando sempre più in un terzo spazio abitativo.

Sappiamo che questa funzionalità sarà disponibile in Europa, Nord America e Giappone, e arriverà su “quasi tutti” i veicoli Audi del 2022. mediante update OTA.

Segnaliamo che Audi non è la prima casa automobilistica a fare una cosa del genere; anche Porsche lo ha fatto nel 2019 con altri servizi come Apple Podcasts.

