Apple è stata nuovamente multata! Questa volta però la sanzione non arriva da un paese europeo bensì dallo Stato di San Paolo in Brasile e con delle ragioni ben precise.

Apple multata? Ecco perché!

L’azienda di Cupertino è stata multata per alcune pratiche commerciali scorrette. Nello specifico, Apple avrebbe venduto in Brasile i nuovi iPhone 12 senza caricabatterie.

Ma non è tutto, i colleghi di Tilt hanno raccolto maggiori dettagli in merito a questa vicenda. Apple sarebbe stata accusata di pubblicità ingannevole e fuorviante, di aver venduto device con evidenti difetti di fabbrica e di non aver riparato un prodotto che era ancora in garanzia. L’agenzia Procon-SP ha deciso quindi di comminare una multa pari a quasi 2 milioni di dollari americani al cambio.

In Brasile ci sono regole ben precise per il mercato che le aziende devono rispettare, una di queste è quella relativa alla presenza obbligatoria del caricabatterie nella confezione di uno smartphone.

La multa però non è arrivata di sorpresa, anzi. La Procon-SP – che sarebbe come la nostra Adiconsum – avrebbe richiesto ad Apple di fornire una risposta in merito alla mancanza in confezione del caricabatterie. L’azienda di Cupertino non ha saputo dare delle motivazioni plausibili ed è per questo che ora si trova a dover pagare la multa.

