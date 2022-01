Apple: ecco quanto guadagna il CEO Tim Cook

Il CEO di Apple Tim Cook ha guadagnato $ 98,7 milioni nel 2021. Ve lo diciamo così, senza girarci troppo intorno. Una cifra impressionante, vero?

I guadagni dei dirigenti di Apple

I guadagni del CEO di Apple Tim Cook sono stati pari a 98,7 milioni di dollari tra stipendio base, azioni e altri compensi, secondo una dichiarazione che la mela ha presentato poche ore fa alla SEC.

Il dirigente ha guadagnato uno stipendio base di $ 3 milioni e gli è stato fornito un premio in azioni di $ 82.347.835. Questo premio in azioni è costituito da RSU che matureranno nel tempo e include44,8 milioni in premi azionari basati sulla performance e 37,5 milioni in premi azionari basati sul tempo. Nessuno di questi titoli è stato ancora conferito.

Cook aveva anche più di 5 milioni di azioni nel corso dello scorso anno, per un totale di 754 milioni di dollari. Poiché questi sono stati concessi negli anni precedenti, i 754 milioni non contano come parte del suo pacchetto di compensi ricevuti nel 2021.

Oltre allo stipendio di 3 milioni di dollari e alla borsa di studio di 82 milioni di dollari, il capo di Cupertino ha ricevuto 12 milioni di dollari come piano di incentivi non azionari e 1.386.559 di dollari come “altri compensi”.

Troviamo poi una paga per le )$ 23.077), $ 630.630 per le spese di sicurezza e $ 712.488 per viaggi aerei personali. L'OEM statunitense richiede a Cook di utilizzare un aereo privato per motivi di sicurezza e privacy.

Nel 2020 invece, il funzionario aveva guadagnato un totale di $ 14,8 milioni, senza contare i premi in azioni acquisiti durante quel periodo di tempo. Il patrimonio netto di Cook è salito a oltre 1 miliardo di dollari e potrebbe presto superarlo per via dei premi in azioni che gli sono stati recentemente forniti.

Altri dirigenti di Apple come Luca Maestri, Kate Adams, Jeff Williams e Deirdre O'Brien hanno ricevuto compensi che vanno da 26 a 27 milioni di dollari annui.