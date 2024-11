Apple Mail 2.0: la svolta con iOS 18.2

L’aggiornamento a iOS 18.2 prevede il più grande redesign dell’app Apple Mail. In pratica, per tutti gli utenti di iPhone, di cui alcuni in offerta a questo link, sono in arrivo nuovissime funzionalità e un’interfaccia completamente rinnovata. Insomma, un’esperienza unica e completamente aggiornata che non vediamo l’ora di provare.

La prima novità è l’aspetto. L’applicazione per le email assomiglierà molto all’app Messaggi. Infatti, saranno enfatizzate le foto dei contatti nella casella di posta. Tale modifica si integra anche con i nuovi strumenti di Branded Mail per le aziende che possono caricare il loro logo come foto del contatto.

Questa però è solo una delle grandi novità che verranno introdotte nell’app Apple Mail con il prossimo importante aggiornamento a iOS 18.2. Vediamo insieme quali sono tutte le ulteriori modifiche capaci di rendere unica l’esperienza utente con la posta elettronica.

Apple Mail: nuove categorie in arrivo e tanta personalizzazione

Apple Mail, con l’aggiornamento a iOS 18.2, promette una rivoluzione non solo nella sua veste grafica, ma anche nelle funzionalità a disposizione dell’utente. Un’altra novità sono le nuove categorie. Infatti, l’inbox verrà automaticamente suddivisa in quattro categorie, per una migliore organizzazione, visualizzazione e gestione delle email:

Primaria : per i messaggi più importanti;

: per i messaggi più importanti; Transazioni : per ordini e avvisi di spedizione;

: per ordini e avvisi di spedizione; Aggiornamenti : per newsletter e notifiche;

: per newsletter e notifiche; Promozioni: per offerte da aziende e organizzazioni.

Nondimeno, ogni utente potrà personalizzare la categorizzazione dei messaggi e sceglie di visualizzare solo le notifiche per la categoria Primaria. La personalizzazione non si riduce solo a questo. Infatti, un’altra delle novità dell’aggiornamento è la possibilità di aggiungere un sistema di categorizzazione, tornare alla visualizzazione unificata dell’inbox e disabilitare completamente le categorie.

Scegliendo la suddivisione delle mail nelle nuove categorie si attiverà anche la nuova vista Digest che raggrupperà i messaggi dello stesso mittente offrendo così una semplificazione ulteriore nella gestione dell’inbox con Apple Mail.