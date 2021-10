Apple MacBook Pro: ecco i nuovi sfondi ufficiali pronti per il download

Durante l'evento Unleashed, Apple ha presentato ufficialmente i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Degna di nota è soprattutto l'implementazione dei processore M1 Pro ed M1 Max, assieme al gradito ritorno della porta HDMI. Invece, dal punto di vista software, il sistema operativo macOS Monterey porta con sé notevoli miglioramenti per FaceTime, una versione rinnovata di Safari, modalità Focus per le notifiche e tanto altro ancora. Ma questi non sono gli unici dettagli a disposizione: possiamo infatti condividere con voi gli sfondi ufficiali appositamente ideati per questi terminali.

Scarica gli sfondi ufficiali di Apple MacBook Pro

Nel caso in cui vogliate provare l'ebrezza di un impatto visivo quantomeno simile rispetto a quello restituito dai recenti MacBook Pro di Apple, di seguito condividiamo i wallpaper da scaricare ed impostare come predefiniti sui vostri dispositivi fissi.

In sostanza, parliamo di quattro differenti sfondi in colorazione predominante blu, blu scuro, rosso e rosso scuro. Immagini dall'effetto cromatico morbido e lineare, non certo originali dal punto di vista creativo ma sicuramente gradevolo alla vista.

Se non altro, avrete la possibilità di godervi questi sfondi evitando “l'invadenza" del notch presente sui nuovi modelli. Tuttavia, nel caso in cui puntaste agli Apple MacBook Pro appena presentati, vi ricordiamo che le spedizioni partiranno il prossimo 25 ottobre.