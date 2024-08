Apple Mac Mini, minimo storico su Amazon: ne rimangono 5

L’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un computer desktop compatto e potente, progettato per offrire prestazioni eccellenti in un formato ridotto. Zero ingombri sulla scrivania e facilissimo da trasportare ovunque: attualmente è disponibile su Amazon a 549,00€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 729,00€. Se cerchi un potente dekstop compatto, la questione non si pone proprio: è lui il device su cui puntare assolutamente. Mentre scriviamo questa notizia, ne rimangono solamente cinque. Bisogna essere velocissimi.

Il Mac mini è dotato del chip M2 di Apple, che offre una combinazione di potenza ed efficienza energetica senza precedenti. Questo chip integra CPU, GPU, e un motore neurale, garantendo prestazioni elevate sia per il lavoro quotidiano che per applicazioni più esigenti, come l’editing video e la creazione di contenuti.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione SSD, il Mac mini è ben equipaggiato per gestire il multitasking e fornire tempi di accesso ai dati estremamente rapidi. La memoria SSD non solo migliora la velocità complessiva del sistema, ma garantisce anche un avvio rapido delle applicazioni e del sistema operativo.

Il Mac mini è inoltre dotato di una porta Gigabit Ethernet, che assicura una connessione internet stabile e veloce, ideale per chi lavora con grandi file o necessita di una connessione affidabile per streaming e videoconferenze. Come parte dell’ecosistema Apple, il Mac mini si integra perfettamente con altri dispositivi Apple, come iPhone e iPad, permettendo di trasferire file, utilizzare AirDrop, e continuare il lavoro su diversi dispositivi senza interruzioni.

Il Mac Mini M2