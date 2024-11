Apple Mac mini M2: solo 389€ al Single's Day di Unieuro

Con un risparmio di 340€ oggi acquisti il fantastico e versatile Apple Mac mini M2. Il compatto con dentro un cuore desktop. Svolgi qualsiasi attività con questo interessante computer dal design contenuto che non rinuncia a fluidità e prestazioni. Acquistalo subito a soli 389€, invece di 729€. Si tratta di un minimo storico pazzesco, da celebrare con un ordine.

Mettendo in carrello questo gioiellino, ti assicuri un computer tra i più efficienti con ecosistema Apple che si integra perfettamente con iPhone, iPad e altri dispositivi. Inoltre, grazie a macOS hai un sistema operativo intuitivo, sicuro e ricco di funzionalità. Vivi un’esperienza utente sempre gratificante. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple Mac mini M2: la scelta compatta, ma longeva

Nonostante le dimensioni compatte, Apple Mac mini M2 è un computer sempre aggiornato. Infatti, si tratta di uno dei dispositivi più longevi per durare a lungo nel tempo. In questo modo offre un buon rapporto qualità-prezzo. Acquistandolo con un risparmio di 340€ stai facendo l’affare del giorno su Unieuro grazie al Single’s Day.

Inoltre, offre diverse porte per collegare periferiche e monitor esterni. Inoltre, il Chip M2 assicura prestazioni elevate, per performance sempre all’altezza delle necessità sia per attività quotidiane che per video o foto editing. Insomma, non te ne pentirai mai di questo acquisto. Sarà il tuo compagno di avventure ogni giorno, giorno dopo giorno.

I 256GB di SSD offrono un buon compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo competitivo. E poi il Mac mini M2 consuma meno di qualsiasi altro computer desktop. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 389€, invece di 729€.