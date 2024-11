Apple Mac mini M2 compatto anche nel prezzo oggi al Single's Day

Questo è il momento perfetto per acquistare un fantastico Apple Mac mini M2 256GB. Questa scelta furba ti permette di assicurarti un computer compatto non solo nel formato, ma anche nel prezzo. Grazie al Single’s Day di MediaWorld anticipato ottieni il 22% di sconto in carrello. Acquistalo adesso a soli 467,22€, invece di 729€ (listino ufficiale).

Un’offerta bomba da prendere subito prima che esploda in sold out. Infatti, sono rimasti solo gli ultimissimi pezzi disponibili. Ma con MediaWorld puoi sempre assicurartelo velocemente acquistandolo con ritiro gratuito presso uno dei negozi più vicini a te, anche nel giro di soli 30 minuti dall’ordine. Così non rischi di finire con un pugno di mosche.

Ovviamente, è anche possibile scegliere la consegna direttamente a casa con un piccolo contributo spese di soli 4,99€. Inoltre, puoi decidere di pagarlo in 24 rate a tassi molto vantaggiosi. Infine, se vuoi il tasso zero puoi sempre scegliere PayPal come metodo di pagamento e optare per “Paga in 3 rate” con un solo click.

Apple Mac mini M2: potenza e fluidità in un piccolo device

Se hai poco spazio sulla scrivania o ami il design minimal allora Apple Mac mini M2 è la scelta ideale. Grazie al Single’s Day di MediaWorld oggi lo paghi niente. Portalo a casa con soli 467,22€! Per ottenere questo extra sconto del 22% devi essere cliente MW CLUB. Puoi richiedere la carta online gratuitamente. Avrai tantissimi vantaggi tra cui sconti esclusivi.

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo computer è perfetto per chi cerca potenza e fluidità. Addirittura non rinunci nemmeno al video editing! Tutto è estremamente veloce, anche in multitasking. Grazie al chip M2 raggiunge prestazioni incredibili nonostante sia così compatto. Insomma, un concentrato di tecnologia e potenza.

Anche la connettività è estremamente versatile. Infatti hai a disposizione 2 porte Thunderbolt 4, 2 porte USB-A, 1 Porta HDMI, 1 Ethernet Gigabit e 1 Jack per cuffie da 3,5 mm. In questo modo puoi collegare facilmente monitor esterni, periferiche e dispositivi di archiviazione. Acquista il tuo Apple Mac mini M2 256GB a soli 467,22€, invece di 729€ (listino ufficiale).