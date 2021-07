È stato riferito che il nuovo MacBook Pro sarà rilasciato entro la fine dell'anno e sarà basato sul SoC Apple M1X. Apple aggiornerà la sua gamma di MacBook Air il prossimo anno con un design completamente nuovo e un SoC Apple M2.

Apple M1X e M2: cosa cambia?

La piattaforma mobile Apple M1X sarà realizzata mediante il nodo TSMC N5P, una versione avanzata del processo a 5 nm utilizzato per produrre l'attuale M1. Si prevede che il nuovo SoC riceverà un processore a 10 core con 8 core grandi e 2 a risparmio energetico. Mentre l'Apple M1 ha una configurazione 4 + 4 core, il numero di core GPU (8 nell'Apple M1) sarà raddoppiato o addirittura quadruplicato. Potrebbe esserci anche un nuovo Mac mini con un Apple M1X.

Per quanto riguarda l'M2, si prevede che la piattaforma avrà meno core nell'unità centrale di elaborazione; tuttavia, la piattaforma passerà a una nuova architettura. Ciò implica velocità di clock più elevate. In precedenza, Nikkei Asia ha affermato che Apple ordinerà SoC a 3 nm il prossimo anno. Presumibilmente, potrebbero essere contestuali al futuro SoC per PC.

Allo stesso tempo, è stato riferito che i dispositivi basati su Apple M2 riceveranno un raffreddamento passivo (in poche parole, i device che lo utilizzeranno saranno fanless) mentre i dispositivi con Apple M1X utilizzeranno una ventola. Si legge online:

Volevo solo condividere alcuni dettagli su quando aspettarsi la prossima generazione M2 (non l'M1X che è riservato ai dispositivi Pro Mac). Questo processore è sulla buona strada per essere rilasciato nella prima metà del 2022 insieme al prossimo Macbook colorato (Air) .

DigiTimes ha diffuso le informazioni secondo cui l'OEM di Cupertino intende presentare ufficialmente la nuova generazione di computer portatili MacBook Pro a settembre di quest'anno.

Stiamo parlando di laptop con schermo Mini LED. Questa tecnologia si basa sull'uso di una serie di minuscoli LED che consente l'oscuramento locale. I pannelli mini LED hanno neri profondi e basso consumo energetico. Ci saranno interfacce Thunderbolt e HDMI, uno slot per le SD e un connettore di ricarica MagSafe.

Apple

Elettronica