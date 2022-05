Apple: l'unica azienda che è cresciuta nel 2022

Secondo quanto si apprende, l’incredibile crescita di iPhone ha permesso ad Apple di diventare l’unica compagnia al mondo a vedere le spedizioni aumentate nel corso della prima parte dell’anno. Questo è quanto emerge da un report emerso online. Al contrario, i competitor hanno subito un calo drastico fino al 30%.

Questa stima è conseguente al rapporto sugli utili che la compagnia ha presentato pochi giorni or sono. Si è scoperto che le entrate per la mela dovute alle spedizioni di telefoni Apple sono aumentate del 5,5% annualmente.

Riportiamo di seguito le parole del portale di Canalys:

Le spedizioni globali di smartphone hanno raggiunto 311,2 milioni di unità nel primo trimestre del 2022, in calo dell’11% su base annua. Samsung ha ripreso il comando dopo aver aggiornato il proprio portafoglio per il 2022, spedendo 73,7 milioni di unità, in calo del 4% rispetto a un anno fa. Apple ha combinato l’elevata domanda di iPhone 13 con un nuovo iPhone SE, portando a una solida crescita dell’8% e 56,5 milioni di unità vendute. Xiaomi, OPPO e vivo hanno completato i primi cinque.