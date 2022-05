Samsung ha stabilito un nuovo record nei primi mesi del 2022

Secondo quanto apprendiamo da una ricerca emersa in rete, sembra che la quota di mercato di Samsung abbia raggiunto un nuovo record. L’azienda sembra essere riuscita a vendere tantissimi dispositivi nel corso dei primi mesi dell’anno corrente.

Proprio in queste ore scopriamo che l’OEM sudcoreano ha registrato prestazioni finanziarie brillanti negli ultimi mesi appena trascorsi. Non di meno, la compagnia ha stabilito un nuovo primato dopo cinque anni.

Tutti pazzi per i dispositivi di casa Samsung

A riportare la notizia ci pensa un rapporto del sito di StrategyAnalytics, che dichiara che le vendite di telefoni sono diminuite dell’11% su base annuale, ma la società ha raggiunto comunque una quota di mercato solida nello stesso periodo. Giusto per farvi capire i numeri:

Samsung ha ottenuto il 24%;

Apple il 18%;

Xiaomi, OPPO (e OnePlus) e Vivo, in ordine, completano la Top Five.

Riportiamo di seguito le parole di Woody Oh , il direttore del portale di Strategy Analytics:

Stimiamo che Samsung abbia spedito 75 milioni di smartphone e abbia superato il mercato globale degli smartphone con una buona quota del 24% nel primo trimestre del 2022. Si tratta della più alta performance del primo trimestre del fornitore per quota di mercato dal 2017. Domanda era forte per la serie Galaxy S22 di punta lanciata di recente, in particolare il modello S22 Ultra più costoso. Nel frattempo, Samsung continua a incrementare il mercato di massa della serie A in più mercati.

Si scopre che il Galaxy S22 ha avuto un enorme successo in tutti i mercati internazionali. Anche se adesso si prospetta una contrazione dell’1 o del 2% per via della crisi dei chipset, per la guerra in Ucraina, per gli effetti dei lockdown severissimi in Cina e non solo.

Cosa vi consigliamo noi?

Difficile scegliere un device che, a nostro avviso, sia un Best-Buy: ce ne sono davvero tanti, ma vi riportiamo il modello più venduto dell’ultimo anno. Stiamo parlando del Galaxy A52S, un mediogamma incredibile, che costa solo 278,90€ al posto di 469,90€.