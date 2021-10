Apple leader del mercato dei PC? No, in realtà è...

Lenovo guida il settore dei computer, in quanto le sue spedizioni sono cresciute del 5% nel terzo trimestre del 2021 nonostante la carenza di semiconduttori. No, non è Apple la regina del mercato in quest'area, a quanto pare.

Apple è solo al quarto posto nella classifica dei PC

Le vendite globali di PC hanno visto una crescita del 5% delle spedizioni durante il periodo luglio-settembre (3° trimestre) nel 2021, che è un calo importante dopo cinque trimestri di crescita a due cifre, grazie alla paralizzante carenza di semiconduttori.

Secondo una ricerca di mercato di Canalys, Lenovo ha goduto della quota più alta delle spedizioni globali, seguita da HP al secondo posto. I prossimi in linea d'aria erano Dell, Apple e Acer, nell'ordine, che completano le prime 5 posizioni.

Le spedizioni totali di desktop e notebook, comprese le workstation, sono state di 84,1 durante il terzo trimestre del 2021. I numeri sarebbero potuti essere molto più alti a causa della domanda insolitamente elevata se l'offerta non fosse stata ostacolata da diverse interruzioni della catena di approvvigionamento.

Dallo scoppio della pandemia, il settore dei PC ha registrato un tasso di crescita annuale composto del 9% (CAGR) e il deficit nella fornitura di PC dovrebbe estendersi fino al 2022. Canalys riferisce che i produttori non saranno in grado di soddisfare i picchi di domanda con le prossime festività.

Secondo i dati, le vendite di notebook e workstation mobili sono cresciute del 3% su base annua raggiungendo 67,4 milioni di unità, mentre i desktop hanno registrato un tasso di crescita ancora più elevato del 12% con vendite superiori a 16,6 milioni di unità. L'aumento della domanda può essere spiegato daille chiusure legate alla pandemia che hanno promosso il lavoro a distanza.

Chi è la regina del mercato?

Tuttavia, è Lenovo che ha eclissato la concorrenza ed è stato il protagonista principale delle spedizioni di PC nel terzo trimestre del 2021, vendendo oltre 19,77 unità con un modesto aumento del 2,5% su base annua. Nello stesso periodo la quota di mercato della società cinese si è attestata al 20,9%.

Segue da vicino HP che registra una quota di mercato del 20,9% nonostante un calo annuale del 5,7% rispetto ai dati dello scorso anno. Le unità vendute si sono attestate a 17,597 milioni.

Terzo in linea è Dell con 15,18 milioni di spedizioni. Tuttavia, l'azienda è effettivamente in cima alla lista nell'ambito della crescita annuale, raggiungendo un'impressionante cifra del 26,7%.

Infine, nella top 5, Apple e Acer hanno registrato tassi di crescita annui rispettivamente del 14,4% e del 5,7%. Il primo aveva una quota di mercato del 9,3% con 7.824 unità spedite, mentre il secondo aveva una quota di mercato del 7,2% con 6.076 unità spedite.