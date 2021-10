Mac: spedizioni dei PC di Apple al TOP, nonostante tutto

Le spedizioni di computer Mac crescono del 14% nel terzo trimestre in vista del rilascio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici di Apple.

I Mac vendono bene nonostante l'imminente arrivo dei nuovi modelli

In virtù dell'annuncio pianificato da parte di Apple degli utili fiscali del quarto trimestre del 2021 il 28 ottobre, Canalys ha pubblicato i suoi dati completi relativi all'ultimo trimestre appena trascorso. Secondo quanto riferito, il mercato globale dei PC è cresciuto del 5% durante questi tre mesi, portando ad avere una cifra record di 84,1 milioni di consegne in tutto il globo.

Canalys spiega che il motivo della minore crescita nel trimestre sono state le interruzioni della catena di approvvigionamento. Si prevede che le carenze continueranno “fino al 2022“, secondo l'analista di Canalys Ishan Dutt:

L'interruzione della catena di approvvigionamento globale e della rete logistica rimane l'inibitore chiave di una maggiore crescita nel mercato dei PC. A più di un anno dall'inizio della pandemia, la produzione continua a essere ostacolata da blocchi e altre restrizioni legate al COVID-19, in particolare in Asia. Ciò è stato aggravato da un massiccio rallentamento del trasporto globale con prezzi delle merci e tempi di ritardo alle stelle poiché un certo numero di industrie competono per soddisfare la domanda insoddisfatta. Si prevede che la carenza di offerta di PC durerà fino al 2022, con le festività natalizie di quest'anno è destinata a vedere una parte significativa degli ordini non soddisfatti. I fornitori in grado di gestire questo periodo di sconvolgimento operativo diversificando la produzione e la distribuzione e avendo una migliore visibilità degli ordini per dare priorità all'allocazione dei dispositivi saranno attrezzati per superare la tempesta.

Canalys stima che l'azienda ha spedito 7,82 milioni di Mac durante il trimestre, con un aumento del 14,4% anno su anno. Ciò conferisce alla compafnia una quota di mercato del 9,3%, rispetto alla quota di mercato dell'8,5% che deteneva nello stesso trimestre dello scorso anno. Secondo i dati dell'organizzazione, ora Apple è il quarto produttore di PC dietro Lenovo, HP e Dell.

Apple riporterà i suoi guadagni trimestrali il 28 ottobre. Come sempre, è importante ricordare che la società non rivela le vendite unitarie per ogni singolo prodotto. Ci aspettiamo anche grandi aggiornamenti per i laptop della mela nelle prossime settimane, che potrebbero aumentare le spedizioni per l'importante trimestre delle vacanze.