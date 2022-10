Apple: le vendite di iPad crollano, ma aumentano quelle dei Mac

Secondo quanto si apprende dalla chiamata sugli utili di Apple avvenuta ieri, si osserva che la compagnia ha registrato un massiccio calo delle vendite di iPad, mentre le spedizioni di computer (fissi e portatili) pare che siano aumentate drasticamente.

Nello specifico, la compagnia di Cupertino ha incassato 29,2 mliardi di dollari nel 2022 per le vendite di iPad; un numero nettamente più basso rispetto ai 31,8 miliardi di dollari che la società ha registrato lo scorso anno per i suddetti dispositivi.

Apple: perché le vendite di iPad sono diminuite drasticamente?

C’è da dire che quest’anno i tablet della mela sono aumentati a dismisura. Proprio adesso abbiamo una line-up fin troppo ricca e caotica, e noi ci domandiamo: “che senso abbia tutto ciò”, considerando che solitamente gli iPad non si cambiano con la frequenza di un telefono. Adesso abbiamo una gamma composta da device aventi bene o male, quasi tutti il medesimo design e su tre modelli su cinque abbiamo processori Apple Silicon sotto la scocca.

Abbiamo appena visto l’iPad (2022), molto controverso per le sue features e il prezzo di vendita superiore alle aspettative, e gli iPad Pro con M2 che, in fondo, apportano pochissime novità rispetto al passato. Non di meno, la società dichiara di aver dovuto affrontare molte carenze di fornitura con questa tipologia di device nel corso dell’anno corrente e questo potrebbe aver influito sulle vendite. Non di meno, la compagnia potrebbe essere rimasta delusa dalla poca attenzione data dagli utenti verso questa tipologia di gadget.

Solo nell’ultimo trimestre del 2022, gli iPad hanno ottenuto entrate per 7,17 miliardi di dollari, con una diminuzione di oltre un miliardo di dollari rispetto al 2021. Al contrario, le vendite di Mac sono aumentate, anche se quest’anno la società ha svelato solo il Mac Studio (apprezzatissimo da tutti, anche dal sottoscritto), il MacBook Air M2, il Pro 13″ con M2 e nulla più. Non sappiamo se arriveranno i nuovi iMac e Mac Mini con M2 entro la fine dell’anno.

Intanto, se volete comprare un tablet “per tutti”, vi consigliamo l’iPad di nona generazione a soli 356,12€ su Amazon. È la versione grigio siderale con 64 GB di memoria interna.

