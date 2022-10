iPad (2022): la porta USB Type-C non è molto veloce

Secondo quanto apprendiamo in queste ore, notiamo che il nuovo iPad (2022), il tablet entry level di decima generazione, dispone di una porta USB Type-C più lenta di quella degli altri modelli (Pro, Mini e Air).

Ad osserare dapprima questa particolarità ci ha pensato il portale di The Verge questa settimana, con la sua recensione del dispositivo. Dall’analisi del device infatti, si è scoperto che è limitata a 480 Mbps (2.0) per il trasferimento dei dati. In poche parole, è veloce quanto la Lightning e non come dovrebbe essere lo standard moderno. Una carenza che non fa certo piacere a chi intenderà acquistare questo dispositivo che, come osservato in più occasioni, ha un prezzo salato di 589,00€ (su Amazon).

iPad (2022): cosa notiamo dalle informazioni uscite ora?

Sicuramente gli altri device della famiglia con porta USB-C hanno velocità di trasferimento molto più alte; addirittura, i Pro con M1 e M2 presentano lo standard Thunderbolt 3 con velocità fino a 40 Gbps, mentre l’Air M1 supporta la velocità di 10 Gbps. Air (2020) e Mini (2021) godono di 5 Gbps. Potete vedere tutti i dettagli nel video realizzato dal canale Max Tech riportato di seguito:

Ad oggi l’OEM di Cupertino non specifica le velocità delle porte USB-C dei suoi modelli entry level ma i recensori hanno avuto modo di confermare che questo connettore è limitato alla USB 2.0. Probabilmente a chi comprerà il tablet questo non interesserà, d’altronde non è un prodotto pensato per fare affidamento su trasferimenti rapidi o lavorare seriamente con lo stesso. Se cercate potenza bruta, meglio puntare sul Pro che non ha rinunce di alcun tipo. Volendo, c’è anche l’opzione AirDrop per trasferire i dati al Mac con una velocità wireless incredibile.

Insomma, anche adesso il target di Apple sono sicuramente gli studenti e i giovani professionisti o chi ne deve fare un utilizzo standard. Per il lavoro ci sono altre soluzioni, ma hanno prezzi esorbitanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.