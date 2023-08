Apple: la tecnologia microLED arriverà sul visore e sulla Apple Car

Stando a quanto leggiamo in rete, presto la tecnologia MicroLED di Apple arriverà sia su iPhone che sul nuovo Apple Vision Pro. Non di meno, approderà anche su Apple Car. Questa funzionalità è destinata ad un’ampia gamma di device; lo riferisce la società TrendForce. Non di meno, si dice che anche Apple Watch Ultra di futura generazione disporrà di questa feature. A proposito, se volete il modello attuale vi consigliamo quello di prima generazione a soli 939,99€ su Amazon, spese di spedizione.

Apple: cosa sappiamo della tecnologia microLED?

Il sito TrendForce ha ribadito che la tecnologia microLED arriverà prima su un Apple Watch Ultra che è previsto per il 2025 o per il 2026; la data è ancora incerta per via della catena di fornitura. Il display microLED avrà una dimensione di 2,12 pollici, leggermente più grande del 10% rispetto a quello attuale.

Se torniamo indietro nel tempo, anche Mark Gurman ha ribadito che Apple sta pianificando di portare i display microLED personalizzati su iPhone, iPad e Mac, oltre che su Apple Watch Ultra. In seconda istanza apparirà anche sul visore Apple Vision Pro. Infine, secondo i report di Nikkei Asia, del sito The Information e del DigiTimes, scopriamo che Tim Cook intende passare alla nuova tecnologia nel lungo-medio periodo al fine di diventare più indipendente da Samsung.

Il progetto microLED, nome in codice T159, è nato intorno al 2017. Pensate che, inizialmente, se le cose fossero andate diversamente, il display con questa tecnologia sarebbe arrivato anche sul primo iPhone X. Con un pannello simile, la luminosità sarà eccezionale e la riproduzione dei colori perfetta. Stando a quanto si ipotizza, le immagini sembreranno quasi “dipinte” sul vetro dei futuri device. Sembra eccezionale, non trovate?

