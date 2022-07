Apple: la soluzione contro gli attacchi hacker si chiama "Lockdown mode"

Apple è una delle poche aziende che prende il tema della privacy molto sul serio. Poche ore fa ha infatti dichiarato che a breve rilascerà una funzionalità chiamata “Lockdown Mode” volta a fornire un nuovo livello di protezione per i suoi device contro gli attacchi hacker. Ovviamente è in arrivo con iOS 16 ed è appena stata avvistata nella terza beta del firmware da poco rilasciato in commercio.

Nei mesi precedenti abbiamo visto come un terribile spyware per smartphone chiamato “Pegasus” avesse invaso più di 50 paesi ed avesse colpito oltre 50000 dispositivi in tutto il pianeta. Per chi non lo sapesse, a creare Pegasus ci ha pensato un programmatore israeliano, NSO. A cosa serviva questo software? A monitorare politici, media, avvocati e anche influencer; si è scoperto che l’app in questione riusciva a monitorare perfino gli utenti comuni.

Apple lancerà la modalità “Lockdown” contro gli attacchi di phishing

Pegasus invadeva quindi i telefoni e prelevava messaggi, foto sensibili, email, poteva registrate chiamate e attivare anche da remoto fotocamera e microfono. Insomma, questo spyware ha rapprsentato un bel problema per la privacy degli utenti e Apple ha quindi denunciato NSO Group. La compagnia è ora nella Black List americana. Con la Lockdown Mode, minacce come questa saranno solo un lontano ricordo.

Nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi un’offerta relativa al nuovissimo iPhone 13. Il dispositivo, nonostante sia in commercio da parecchi mesi, è ancora uno dei più venduti dell’interno panorama telefonico mondiale. Vanta uno schermo OLED da 6,1 pollici, un’autonomia eccezionale, un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che garantisce prestazioni uniche. Il comparto fotografico è top, con due lenti (wide e ultrawide) da 12 Mpx ciascuna, capaci di girare video in 4K HDR e in modalità cinematica. Può essere vostro con soli 899,00€ nella versione con 256 GB di memoria interna e in colorazione Midnight. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.