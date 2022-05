Apple: la funzione "Tap to Pay" è stata vista dal vivo

Se ricordate, qualche mese fa, Apple aveva annunciato l’innovativa funzionalità “Tap to pay” su iPhone, una modalità che permette agli utenti di effettuare pagamenti contactless sfruttando il solo dispositivo come gadget per le transazioni. In poche parole, questa feature trasforma l’iDevice in un POS portatile. Dire rivoluzionaria è poco.

Finora questa opzione è stata solo annunciata ma non l’abbiamo mai vista dal vivo in funzione. Adesso abbiamo appreso che all’interno dell’Apple Store presso l’Appe Park Visitor Center, questa è già attiva e in funzione. Date uno sguardo nel video pubblicato su Twitter e riportato di seguito:

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Apple: come funziona Tap to Pay e quando arriva?

Segnaliamo, per chi non lo sapesse, che i telefoni di Apple supportano i pagamenti contactless dal 2014. La nuova feature adesso permette di ricevere in entrata i pagamenti, mentre finora abbiamo visto solo transazioni in uscita. Di cosa avete bisogno quindi? Di un iPhone aggiornato, that’s it. A tal proposito, vi citiamo iPhone SE (2020) ricondizionato a soli 253,00€ con spedizione gratuita. Questo telefono andrà benissimo (e costa pochissimo) per godere di Tap to Pay.

Attenzione però: ad oggi questa feature non è disponibile per tutti ma solo per aziende terze e al momento non sono neanche tantissime. Si ipotizza che con iOS 16 questo sistema diverrà ufficiale per tutti, consentendo così il trasferimento rapido di denaro senza commissioni e con un solo “tap” fra iPhone vicini.

Pensate che per anni, gli Apple Store hanno accettato pagamenti smart con le carte di credito/debito/prepagate degli utenti mediante una speciale custodia posta sugli iPhone dei dipendenti. Ora non ci sarà più bisogno di nulla. Solo di un dispositivo.

Voi cosa ne pensate? La troverete utile? Fateci sapere le vostre impressioni. Siamo convinti che, per liberi professionisti (e non solo) questa funzionalità potrebbe essere la svolta. Pagamenti immediati con carta senza POS fisici di alcun tipo.

