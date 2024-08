Apple iPhone 15, prezzo imperdibile: su Amazon a 769€, anche a rate

L’Apple iPhone 15, nella versione da 128 GB e nella classica colorazione nera, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 769,00€, con una riduzione del 21% rispetto al prezzo consigliato di 979,00€. Un’occasione super ghiotta per mettere le mani sull’ultimo flagship essenziale della mela. E sì, lo puoi anche pagare a rate: basterà selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento al momento del checkout.

L’iPhone 15 introduce diverse novità rispetto ai suoi predecessori, confermandosi come un dispositivo all’avanguardia. Il design rimane fedele alla tradizione Apple, con linee pulite e una scocca in alluminio e vetro resistente. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci, contrasto elevato e una luminosità che garantisce una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Il comparto fotografico è un vero gioiello. La doppia fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 48 MP e un ultra grandangolo da 12 MP, permette di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, l’introduzione della modalità fotografica notturna migliorata e il nuovo sistema di stabilizzazione ottica rendono le foto ancora più definite e prive di sfocature. Anche i video beneficiano di queste tecnologie, con la possibilità di registrare in 4K HDR a 60 fps, per risultati professionali.

Il cuore pulsante dell’iPhone 15 è il chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi ambito, dalla gestione delle app più esigenti ai giochi più complessi. La velocità e l’efficienza del processore sono abbinate a un’ottima gestione energetica, che, insieme alla batteria di lunga durata, permette di utilizzare lo smartphone intensamente per un’intera giornata senza preoccupazioni.

L’iPhone 15 offre anche connettività 5G, rendendolo pronto per le reti di nuova generazione, e viene fornito con iOS 17, il sistema operativo mobile di Apple, aggiornabile all’ultima versione fin dal primo avvio. Non perdere altro tempo, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: acquistalo subito al miglior prezzo possibile!