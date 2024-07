Apple iPhone 15 da 128GB: il codice sconto di eBay fa crollare il prezzo!

Se stai cercando di aggiornare il tuo smartphone con uno dei modelli più recenti e avanzati sul mercato, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per te. eBay ha annunciato una straordinaria offerta sull’Apple iPhone 15 da 128GB, il cui prezzo scende da 717,99 euro a soli 682,99 euro grazie al codice sconto PSPRLUG24. Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per ottenere uno degli smartphone più desiderati a un prezzo scontato.

Caratteristiche dell’Apple iPhone 15 da 128GB

L’iPhone 15 è dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre colori vividi, neri profondi e una luminosità eccezionale. Il tutto è protetto da uno chassis realizzato con materiali premium tra cui un retro in vetro resistente e un telaio in alluminio. La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

Il cuore dell’iPhone 15 è il chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica senza pari. Grazie poi a 128GB di memoria interna c’è tutto lo spazio per tutte le tue foto, video, applicazioni e file. Supporta la connettività 5G per una velocità di navigazione e download ultrarapida e il Wi-Fi 6E.

L’offerta su eBay per l’Apple iPhone 15 da 128GB è un’occasione da non perdere per chi desidera uno smartphone all’avanguardia a un prezzo scontato. Grazie al codice sconto PSPRLUG24, puoi ottenere questo dispositivo di punta a soli 682,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere uno degli smartphone più avanzati e performanti del mercato a un prezzo eccezionale. Affrettati, le offerte così vantaggiose non durano a lungo!