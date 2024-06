Apple iPhone 14 in offerta: il prezzo crolla sotto i 700€

L’Apple iPhone 14 è il flagship da acquistare oggi: con questo imperdibile sconto di Amazon lo paghi appena 699€, con un risparmio del 20% sul suo prezzo medio. E non finisce qui: selezionando Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento, potrai dilazionare il pagamento in più rate mensili. Insomma, non ci sono scuse: è il momento perfetto per acquistarlo.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce immagini nitide e colori vibranti, grazie alla risoluzione di 2532 x 1170 pixel e al supporto per HDR10 e Dolby Vision. Il cuore dell’iPhone 14 è il chip A15 Bionic, che offre prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica. Con una CPU a 6 core e una GPU a 4 core, l’iPhone 14 avrai sempre tutta la potenza di cui hai bisogno.

Il sistema di fotocamere dell’iPhone 14 è stato ulteriormente migliorato rispetto ai modelli precedenti. La fotocamera principale da 12 MP con apertura f/1.6 è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.4, che permette di catturare immagini dettagliate e video in 4K. La modalità notturna, Deep Fusion e Smart HDR 4 garantiscono foto eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’iPhone 14 supporta la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, assicurando connessioni rapide e stabili. La durata della batteria è stata migliorata: arrivi tranquillamente a 20 ore di uso continuo e intensivo.

Con un prezzo fortemente ribassato, l’iPhone 14 da 128GB è il flagship da prendere assolutamente. Hai ancora poco tempo: acquistalo subito per risparmiare.