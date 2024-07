Apple iPad Pro 11" con M4 in offerta: sconto clamoroso di 320€

L’Apple iPad Pro 11″ con il chip M4 è il dispositivo di punta della mela morsicata. Non esiste un altro tablet sul mercato che possa competere ad armi pari: oggi è in offerta su Amazon ad un prezzaccio imperdibile. Lo paghi solo 1399€ invece di 1719€ e sì, se lo desideri lo puoi anche pagare a rate.

Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici è uno dei punti di forza dell’iPad Pro, offrendo una qualità visiva straordinaria con una risoluzione altissima, colori vividi e una luminosità eccezionale. Questo tipo di display è perfetto per il lavoro grafico, la visione di contenuti multimediali e per qualsiasi attività che richieda una qualità d’immagine superiore.

Sotto la scocca, il chip M4 di Apple garantisce prestazioni straordinarie, permettendo di eseguire applicazioni pesanti e multitasking senza problemi. La capacità di archiviazione di 512GB offre ampio spazio per tutti i file, le applicazioni e i contenuti multimediali. Con questa configurazione, non rimpiangerai mai i Macbook.

Il comparto fotografico dell’iPad Pro include una fotocamera frontale orizzontale da 12MP, ideale per videochiamate e selfie di alta qualità, e una fotocamera posteriore da 12MP, che permette di catturare immagini e video con dettagli nitidi e colori realistici. Queste fotocamere sono ottimizzate per sfruttare appieno le capacità del display Ultra Retina XDR.

La connettività dell’iPad Pro è di ultima generazione, con supporto per Wi-Fi 6E e 5G con eSIM, garantendo velocità di connessione elevate sia in casa che in mobilità. Questo permette di sfruttare appieno le applicazioni online, il cloud e lo streaming di contenuti ad alta definizione senza interruzioni.

L’iPad Pro è costruito con vetro standard, il che garantisce una resistenza adeguata per l’uso quotidiano, mantenendo al contempo un design elegante e leggero. Non perdere questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito per averlo con un risparmio di 320€.