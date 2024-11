Apple iPad, mai così conveniente: il prezzo scende sotto i 300€

L’Apple iPad 2021 da 10,2 pollici, 9ª generazione, con connettività Wi-Fi e 64GB di memoria, è disponibile a soli 299€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originale. Un’opportunità perfetta per chi desidera un dispositivo affidabile, versatile e ideale per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento!

L’iPad di 9ª generazione è dotato di un display Retina da 10,2 pollici che offre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. Perfetto per guardare film, leggere libri, navigare sul web o utilizzare le tue app preferite, questo iPad è il compagno ideale per ogni situazione. Il chip A13 Bionic con Neural Engine garantisce prestazioni elevate, permettendo un’esperienza d’uso fluida, anche con app e giochi che richiedono maggiore potenza.

Con 64GB di memoria interna, avrai abbastanza spazio per archiviare foto, video, documenti e applicazioni, mentre il sistema operativo iPadOS offre un’esperienza intuitiva e versatile, con la possibilità di utilizzare la Apple Pencil (1ª generazione) per prendere appunti o disegnare in modo creativo. La fotocamera frontale da 12MP con tecnologia Center Stage mantiene automaticamente il soggetto al centro dell’inquadratura durante le videochiamate, rendendo ogni conversazione ancora più naturale e coinvolgente.

La fotocamera posteriore da 8MP consente di scattare foto e girare video in alta definizione, mentre la durata della batteria fino a 10 ore ti permette di utilizzare l’iPad per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Il design in colorazione Argento, elegante e classico, si adatta a qualsiasi contesto, rendendo questo dispositivo non solo pratico, ma anche esteticamente piacevole.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione per acquistare l’Apple iPad 9ª generazione a un prezzo speciale. Hai ancora pochissimo tempo…