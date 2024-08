Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi + 5G) in offerta: il prezzo crolla sotto i 600€

Tempo di cambiare tablet? Allora, questa offerta sull’Apple iPad Air non te la puoi proprio scappare. Il modello uscito nel 2022 è disponibile su Amazon a soli 599€. Connettività Wi-Fi + Cellular, 64GB di memoria e un elegante colorazione rosa. Il tablet è disponibile anche in altri colori, ma con scontistica diversa.

Ti ricordo che su Amazon è possibile spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo l’offerta ancora più comoda e accessibile. Al momento del checkout, non dovrai fare altro che selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. Nulla di più facile!

Il design elegante e leggero dell’iPad Air lo rende estremamente portatile, facilitando l’uso quotidiano sia a casa che in movimento. Il dispositivo è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia True Tone, insieme al rivestimento antiriflesso, assicura un’esperienza di visione confortevole in diverse condizioni di illuminazione.

Sotto la scocca, l’iPad Air 2022 è alimentato dal chip M1 di Apple, lo stesso utilizzato nei MacBook più recenti. Questo garantisce prestazioni straordinarie, permettendo di gestire facilmente le applicazioni più pesanti, il multitasking e i giochi più esigenti. Il chip M1 offre anche un’efficienza energetica superiore, prolungando la durata della batteria e consentendo un uso prolungato senza necessità di ricariche frequenti.

Per quanto riguarda la connettività, questo modello dell’iPad Air supporta sia il Wi-Fi 6 che il 5G, offrendo velocità di connessione ultraveloci che migliorano l’esperienza di navigazione web, streaming e download di contenuti. Il supporto alle eSIM rende facile la gestione dei piani dati cellulari.

Il comparto fotografico dell’iPad Air include una fotocamera frontale da 12MP con funzione Center Stage, che mantiene l’utente al centro dell’inquadratura durante le videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12MP, ideale per scattare foto e registrare video in alta definizione.

Rimane ancora pochissimo tempo: non farti scappare questa offerta irripetibile, acquista subito l’iPad 2022 (Wi-Fi + Cellular) per pagarlo meno di 600€.