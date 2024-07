Apple iPad 10: il TUTTOFARE a soli 389€ su MediaWorld

Il vantaggio di acquistare online sul sito di MediaWorld? Prezzi sempre scontati e la possibilità prenotare un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te con disponibilità del tuo ordine solitamente entro 30 minuti dalla conferma. Oggi in offerta speciale c’è l’ottimo Apple iPad 10 64GB a soli 389€, invece di 439€.

Una promozione incredibile, da non farti assolutamente scappare se cerchi il tablet tuttofare che non è solo un tablet, ma anche un computer, una console di gioco e una tavola grafica. Insomma, il dispositivo fatto su misura per te in base alle tue esigenze.

Apple iPad 10 64GB: un tablet dalle caratteristiche eccellenti

Zero dubbi sul fatto che oggi un ottimo best buy nella categoria tablet c’è il fantastico e recente Apple iPad 10 64GB. A un prezzo sicuramente contenuto, oggi lo acquisti ancora a meno su MediaWorld, ti assicuri un dispositivo versatile e potente oltre che longevo e stabile.

Il chip A14 Bionic è una vera certezza. Lo abbiamo visto lavorare su molti iPhone senza sbagliare un colpo e su questo iPad è davvero eccezionale. L’esperienza utente non solo è immersiva, ma estremamente soddisfacente durante l’uso di app e giochi.

Grazie ai suoi accessori lo sfrutti come tavola grafica per disegnare e colorare e come un vero e proprio laptop. Il display Liquid Retina offre un’affaccio sui contenuti ricco di colori, dai dettagli speciali e da una luminosità perfetta grazie alla tecnologia Ture Tone. Acquistalo adesso a soli 389€, anziché 439€. Puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.