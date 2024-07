Apple iPad 10 in offerta a soli 379 euro col Sottocosto Unieuro

C’è anche l’iPad di 10^ generazione tra le migliori offerte del volantino Sottocosto Unieuro. Il modello Wi-Fi con 64 GB di memoria interna è in promo a 379 euro invece di 439 euro, grazie a uno sconto di 60 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato.

Con la decima generazione, l’iPad base di Apple ha subito una vera e propria rivoluzione (in positivo), con un nuovo design, lo spostamento del touch ID, e l’introduzione della porta USB-C. In aggiunta a ciò, si segnala anche la compatibilità con la penna Apple Pencil di prima generazione e l’introduzione del processore A14 Bionic, lo stesso montato su iPhone 12.

Apple iPad 10 in offerta a 379 euro sul sito di Unieuro

Uno dei primi cambiamenti che si notano di più rispetto al passato è il nuovo design squadrato, introdotto per la prima volta da Apple su iPad Pro e iPad Air. Un’altra novità sostanziale è lo spostamento del touch ID, spostato ora sul pulsante di accensione.

Poi, come anticipato nell’introduzione, l’iPad di decima generazione integra la porta USB-C anziché quella Lightning, un punto di svolta importante che rende il modello in questione più compatibile con i dispositivi più moderni.

Pollice in alto anche per display e autonomia. Il primo vanta un pannello IPS LCD, con luminosità massima di 500 nits e una risoluzione 2350 x 1640 pixel, mentre la batteria riesce a garantire oltre un giorno di utilizzo intenso.

Apple iPad 10 è in offerta a 379 euro sul sito ufficiale di Unieuro nell’ambito della promozione Sottocosto. La consegna del prodotto è gratuita, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.