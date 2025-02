Apple Intelligence potrebbe accogliere Google Gemini come opzione a ChatGPT

In futuro, sembra che Apple Intelligence integrerà Google Gemini oltre all’attuale ChatGPT. La notizia arriva a seguito di alcuni test approfonditi della versione iOS 18.4 Beta. L’unico dubbio è se questa sarà un’alternativa oppure Siri sceglierà in maniera automatica quale modello di intelligenza artificiale utilizzare in base alla domanda.

Con il WWDC 2024, durante la presentazione delle novità da parte del colosso di Cupertino, Craig Federighi, mentre presentava Apple Intelligence, ha dichiarato: “Intendiamo anche aggiungere il supporto per altri modelli di intelligenza artificiale in futuro”, facendo riferimento all’integrazione iniziale di ChatGPT.

Pensiamo che alla fine le persone avranno una preferenza forse per alcuni modelli che vogliono usare – ha approfondito Federighi in un’intervista – forse uno che sia ottimo per la scrittura creativa o uno che preferiscono per la programmazione. E quindi vogliamo consentire agli utenti alla fine di portare un modello di loro scelta.

E quindi potremmo aspettarci in l’ora di fare integrazioni con diversi modelli come Google Gemini in futuro. Voglio dire, niente da annunciare in questo momento, ma questa è la nostra direzione.