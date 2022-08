Apple: in arrivo due nuovi HomePod (un mini e un maxi)?

Secondo quanto afferma il noto Mark Gurman di Bloomberg, sembra che Apple stia pensando di rilasciare ben due nuovi Smart speaker nel 2023. Dovremmo assistere al lancio di un HomePod Mini di seconda generazione e di un HomePod Max di grandi dimensioni. Ovviamente sono solo rumors, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.



È evidente che la grande mela stia pensando di dare una spinta all’interno del mercato dei gadget per la Smart home e l’arrivo di ben due device di questo tipo sembra andare nella giusta direzione. Come detto, dovrebbero arrivare sul panorama mondiale entro il prossimo anno.

HomePod: Apple al lavoro su due nuovi modelli per il 2023

All’interno dell’ultima edizione della newsletter Power On, il giornalista dichiara che Apple starebbe pensando di aggiornare i suoi HomePod per il mercato internazionale. Ad oggi è impossibile sapere quale sarà l’aggiornamento ma frena i nostri bollori. Non dobbiamo aspettarci nulla di eclatante.

Sicuramente vedremo un HomePod Classic aggiornato; se ricordate, il modello originale è stato dismesso nella primavera dello scorso anno, ma non ha mai avuto un gran successo, oltre ad una commercializzazione limitata,

La nuova versione potrebbe disporre di un processore S8 e di uno schermo multitouch in cima. Il debutto è previsto per l’inizio del 2023, in linea con le previsioni di Ming Chi Kuo.

Forse vedremo altri gadget per la Smart home, come uno speaker con display gigante, funzioni ereditate dalla Apple TV e fotocamera FaceTime. Una sorta di rivale dell’Echo Show 15 di Amazon.

