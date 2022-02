Apple: il visore potrebbe funzionare con un abbonamento mensile

Il primo visore AR/VR di Apple potrebbe richiedere un abbonamento mensile al software per poter funzionare correttamente; ecco cosa affermano i ricercatori.

Apple: cosa sappiamo del primo visore VR/AR?

Sulla base del prezzo degli attuali headset AR più popolari, gli analisti di Trendforce prevedono che il primo visore AR di Apple verrà fornito con un abbonamento mensile.

Si prevede che il primo headset della mela costerà circa 3000 dollari. Per la prima volta, tuttavia, gli analisti di Trendforce stanno ora ipotizzando che la mela richiederà un abbonamento mensile aggiuntivo.

Secondo il portale, attualmente il “mercato commerciale è dominato” da HoloLens 2. La società prevede che “forti spedizioni” di dispositivi Oculus e Microsoft “probabilmente costringeranno Apple a rilasciare prodotti rilevanti per unirsi alla concorrenza quest'anno“.

“Tuttavia… considerando i requisiti di prestazioni hardware e i margini di profitto lordo, Apple probabilmente punterà al mercato commerciale e adotterà la stessa strategia di prezzo di HoloLens“, continua il rapporto.

Trendforce prevede “hardware con un prezzo di migliaia di dollari“. Inoltre prevede “una soluzione software basata su abbonamento mensile“.

Attualmente, l'hardware HoloLens 2 viene venduto da Microsoft come acquisto una tantum. A volte altre aziende lo affittano o consentono di comprarlo a rate.

Esistono abbonamenti che coinvolgono HoloLens 2, ma sembrano essere esclusivamente per app di terze parti. Poiché qualsiasi visore AR o VR richiederà app esterne per funzionare, Trendforce sembra presumere che Apple stessa seguirà la politica adottata dai programmatori di terze parti.

HoloLens 2 viene venduto come un gadget per società e non solo. Sebbene si vocifera che questo terminale sarà un gadget mainstream e consumer, qualche insider del web suggerisce che potrebbe essere rivolto ai professionisti e alle aziende. Ovviamente vi invitiamo a prendere i suddetti rumor con “un pizzico di sale” fino a quando non saranno confermati in misura ufficiale.

Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.